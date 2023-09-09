Avrupa'daki su sıkıntısının nedeni yanlış yönetim





Örnekler sıralandı





Raporda, Avrupa'da suyun kötü yönetimi ve yasa dışı sarfiyatına ilişkin farklı örneklere de yer verildi. Bu bağlamda, İspanya ve Hollanda'da tarım için yasadışı ve aşırı miktarda ve bazı durumlarda kontrolsüz olarak su sarfiyatı yapıldığına işaret edilen raporda, Fransa'da da tarım için kullanılan su rezervlerinin yasa dışı olarak doldurulduğu ve işletildiği bildirildi. Bulgaristan'da da, doğa ve insanlar için gerekli su akışları dikkate alınmadan hidroelektrik santrallerinin inşa edildiği ve düzensiz işletildiği belirtilerek, suyun kötü yönetimine örnek gösterildi.