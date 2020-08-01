Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü uzmandan açıklanan vaka sayısına eleştiri : 'Hiçbir ülkede böyle bir oran yok!' /01 Ağustos 2020 09:03

Ünlü uzmandan açıklanan vaka sayısına eleştiri : 'Hiçbir ülkede böyle bir oran yok!'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Vaka sayımız 900’lerde ama bunların yüzde 62’si hastaneye yatıyor. Hiçbir ülkede böyle bir rakam yok” dedi.

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı’nda alınması gereken önlemleri sıralarken, hasta sayısındaki önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat’a konuşan Ceyhan, “Vaka sayımız 900’lerde ama bunların yüzde 62’si hastaneye yatıyor. Hiçbir ülkede böyle bir rakam yok. Amerika’da hastaneye yatış oranı yüzde 5 ila 10. Yoğun bakıma yatış oranımız ise yüzde 12. Dünya genelinde yoğun bakıma yatış oranı ise yüzde 1. Biz sadece hastalığı ağırlaşmış insanlara test uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.


Hande Fırat’ın “İyi ve mutlaka mesafeli bir bayram dileğiyle” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Vaka sayısı, psikolojik bir sınır gibi algılanan binin altına düştü. 900’lerde takılmış gibi duruyor. Peki bu ne demek? Mehmet Hoca çok önemli uyarılarda bulundu: “Vaka sayımız 900’lerde ama bunların yüzde 62’si hastaneye yatıyor. Hiçbir ülkede böyle bir rakam yok. Amerika’da hastaneye yatış oranı yüzde 5 ila 10. Yoğun bakıma yatış oranımız ise yüzde 12. Dünya genelinde yoğun bakıma yatış oranı ise yüzde 1. Biz sadece hastalığı ağırlaşmış insanlara test uyguluyoruz. Belirtisiz gizli virüs taşıyıcılarına ulaşamıyoruz. Bunlar ve hastalığı hafif atlatanlar, virüsü bulaştırmaya devam ediyor. Bu şekilde vaka sayısını düşük seviyeye indirmek mümkün değil. Vaka sayılarını güvenli bir seviyeye indirmenin tek yolu var: Gizli ve hafif atlatan vakaları bulmaya yönelik bir politikayı acil hayata geçirmek. Yani yaygın test uygulamak.”
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