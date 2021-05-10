Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti /10 Mayıs 2021 20:22

Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti

İstanbul'daki özel bir hastanede bir süredir koronavirüs tedavisi gören Cemal Nayır'ın sabaha karşı yaşamanı yitirdiği öğrenildi. Nayır'ın cenazesi, Büyükçekmece mezarlığına defnedildi.

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Polemikhaber'e konuşan yakınları, Nayır'ın naaşının koronavirüs pandemisinin ardından memleketi Sivas'ın Zara ilçesine taşınacağını açıkladı. Öte yandan Cemal Nayır'ın oğlu ve şoförünün de corona tedavisi gördüğü öğrenildi.

CEMAL NAYIR KİMDİR?

Şişli'de, 2019 yılında seyir halindeki bir araca yapılan ve bir kişinin ölüp, bir kişinin de yaralandığı olayına uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır'ın ismi de karışmıştı.

Saldırıyı azmettirdiği gerekçesiyle Nayır ile tetikçi olduğu belirtilen 2 şahıs yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Felç geçiren ve vücudunun büyük bölümünü kullanamayan Nayır, daha sonra evinde gözetim altına alınmıştı.

Uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından olan ve 23 Eylül 2004'te Esenler'de lüks aracıyla seyir halindeyken, uğradığı kaleşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Nayır, bu olaydan 3 yıl sonra ise İslanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Eylül 2007'de düzenlenen opetadyonda 80 kilogram eroinin sahibi olarak tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Ardından Şişli'deki soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmış ancak sağlık sorunları da göz önünde tutularak evinde gözetim altına alınmıştı.
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