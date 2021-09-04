Samanyolu Haber /Teknoloji / Uzay tarımında yeni gelişme /04 Eylül 2021 22:43

Uzay tarımında yeni gelişme

NASA astronotu Megan McArthur tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını belirterek fidelerin fotoğrafını da paylaştı.

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ABD’li NASA astronotu Megan McArthur, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı. McArthur, gelecek hafta çiçeklerin yerini küçük biberlere bırakacağını belirtti.  

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan NASA astronotu Megan McArthur, istasyonda yetiştirdikleri Şili biber fidelerinin çiçeklendiğini ve bir hafta sonra küçük biberleri görmeyi beklediklerini açıkladı. McArthur, uzay istasyonundan fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajında “Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonunun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.  



NASA tarafından Gelişmiş Bitki Yaşam alanında yürütülen ve 2022 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi. NASA, uzayda miktoyerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçildiğini çünkü bir C Vitamini kaynağı olan biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesi daha uzun sürdüğü için, olası birçok uzay ürününe göre daha zor olduğu ifade edildi.
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