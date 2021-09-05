Samanyolu Haber /Politika / Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 6 vaat /05 Eylül 2021 00:38

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 6 vaat

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaatte bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fava” ifadeleri ile video paylaştı.

Videoda, iktidarın, Türkiye’nin başına daha büyük belalar getirmesini önlemek için sığınmacı konusuna odaklanmak zorunda kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, “İnanın, bunların felaketleri bitmiyor. İktidarı seçimle devralmamıza az zaman kaldı. Ortada bir enkaz var. Bu enkazı da toparlarız. Problemlerin daha da büyümelerini önlemek zorunda kalıyoruz. Onun için sizin dertleriniz haricinde başka meselelere de odaklanmak zorunda kaldık” dedi.

İktidara geldiklerinde gençlik için ilk 6 ayda yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, 6 vaat sıraladı. Kılıçdaroğlu’nun 6 vaadi şöyle:

- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak. 

- KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.

- Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

- Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak. 

- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak. 

‘ÇALINANLARI TELAFİ EDECEĞİM’

Videonun sonunda, “Artık sokakta dayılar ‘Göster telefonunu’ deyince ne yaparsanız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Çünkü en son, en mükemmel telefonlar cebinizde olacak. Amacım o” diyen Kılıçdaroğlu, “Sizden çalınanları telafi edeceğim. Yapacağım bunu. Biliyorsunuz değil mi? Yapacağım. İnanın bana gençler, geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.
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