Uzman Emniyet Müdürü anlattı: Futbolun karanlık yüzü

Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan’ın başrolde olduğu ‘Fatih Terim Fonu’, futbol, mafya, siyaset üçlemesini tekrar gündeme getirdi. Tefeciler, menajerler, siyasetçiler, işadamları, organize suç örgütleri ilişkileri her gün haber manşetlerinde.



Arda Turan, Selçuk İnan gibi futbolcuların yasal kazançlar varken bu tür fonlara paralarını neden yatırdıkları kamuoyunun en çok merak ettiği konular.



Bold Medya 'Kara para ve bahis, futbol dünyasında neler değiştirdi? Banka Müdürü Seçil Erzan’ın arkasında kim veya kimler var? Toplanan paralar Bulgaristan’a mı gidiyordu? MASAK raporu ne anlatıyor?' sorularının yanıtını arıyor.



Futbolun, spor camiasının arka planında neler döndüğünü gazeteci İsmail Sağıroğlu sordu, KHK’lı Emniyet Müdürü Şaban Ali Özel anlattı.