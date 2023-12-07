Atina’da sokaklar karıştı: Anma yürüyüşünde onlarca gözaltı

Akşam saatlerinde başkentte binlerce kişinin katıldığı ikinci gösteride ise Eksarhia semtinde bir grup, çöp bidonlarını ateşe vererek yolda barikat kurdu, çevredeki dükkanlara zarar verdi.
Güvenlik güçlerine çeşitli cisimler atan gruba polis biber gazıyla karşılık verdi.
Onlarca kişi gözaltına alındı.
Aleksandros Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşında hayatını kaybetmişti.
Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da düzenlenen gösteriler 2 hafta sürmüş, çok sayıda bina ve araç zarar görmüştü.