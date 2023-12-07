Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Baskonia deplasmanında kaybetti /07 Aralık 2023 01:32

Fenerbahçe, Baskonia deplasmanında kaybetti

Fenerbahçe Beko baştan sonra başa baş giden mücadelede İspanyol ekibi Baskonia'ya 80-79 yenilerek Euroleague'de üst üste 5. deplasman yenilgisini aldı.

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Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında Baskonia'ya 80-79 yenildi. Fenerbahçe Beko ligdeki 6. yenilgisini alırken, Baskonia 7. galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası, 8-8'lik eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, 10-0'lık seri yakaladı. Fenerbahçe Beko'nun serisine Baskonia, periyodun sonunda Howard'ın basketiyle son verse de ilk çeyreği sarı-lacivertliler 18-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada farkı 15'e yükseltti: 16-31. Howard'ın üst üste sayılarıyla farkı eriten Baskonia, Mcintyre'nin basketiyle soyunma odasına 38-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis'le Baskonia ise Kotsar'la etkili oldu ve ev sahibi ekip 26. dakikayı 52-47 üstün geçti. Baskonia, final periyoduna da 57-55 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final periyodunun başında Dorsey'le sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 32. dakika içinde öne geçti: 59-60. Dış şutlarda etkili olan Baskonia, 35. dakikada üstünlüğü tekrar ele aldı ve farkı 6'ya (70-64) kadar çıkardı.

Guduric'in basketleriyle rakibini yakalayan Fenerbahçe Beko, Dorsey'in basketiyle son 14.6 saniye kala 79-77 öne geçti. Baskonia, Howard'ın üç sayılık basketle bitime 7.4 saniye kala üstünlüğü tekrar eline geçirdi: 80-79. Howard'ın üç sayılık basketi sırasında yapılan faulden kazandığı serbest atışı kaçırmasıyla son topu Guduric'le kullanan Fenerbahçe Beko, bu oyuncunun üç sayılık atışından basket bulamadı ve maçı 80-79 kaybetti.

Maçın en skorer ismi Baskonia'dan kenardan gelen Marcus Howard oldu. ABD'li oyuncu 28 sayı atarak galibiyette başrol oynadı. Fenerbahçe Beko da ise Nigel Hayes-Davis'in 19, Marko Guduric'in ise 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Josseph Bisssang (Fransa), Igor Dragojevic (Karadağ)

Baskonia: Marinkovic 13, Mcintyre 11, Diez, Sedekerskis 2, Kotsar 15, Howard 28, Mannion 3, Rogkavopoulos 5, Diop, Moneke 3

Fenerbahçe Beko: Calathes 3, Guduric 14, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 11, Wilbekin 7, Sertaç Şanlı 3, Dorsey 9, Madar 6, Sestina

1. Periyot: 10-18

Devre: 38-37

3. Periyot: 57-55
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