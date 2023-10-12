Uzun bir aradan sonra ilk defa ülke dışına çıktı: Putin, Kırgızistan’da

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Putin, Kırgızistan'a resmi ziyareti kapsamında Bişkek'e gitti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov, Putin’i Ala-Archa devlet konutunda ağırlıyor.







Ülke liderleri arasında yapılacak müzakerelerin ardından bazı anlaşmaların imzalanması planlanıyor.





Ayrıca Rusya Federasyonu ve Kırgızistan'ın başkanları, Kant'taki Rus askeri hava üssünün 20. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gala etkinliğine katılacak. Rus üssü, Ekim 2003'te Vladimir Putin ve dönemin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev tarafından açıldı.





İki ülkenin liderleri, Kant'taki Rus askeri hava üssünün 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek gala etkinliğine de katılacak.





Putin'in Kırgızistan ziyareti, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından verilen 'tutuklama kararı' sonrası ilk yurt dışı ziyareti olması hasebiyle de ayrı bir önem taşıyor.