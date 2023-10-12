Türkiye- Rusya arasında Gaz pazarlığı: Türkiye Enerji Bakanı Moskova’da

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.





Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası programına katılmak için Rusya’ya gelen Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yoğun görüşme trafiğinde bulundu.





Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bir araya gelen Türk bakan, iki ülke arasında doğalgaz alanındaki mevcut iş birliklerini ve Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz hub merkezi ve diğer konuları görüştü.





Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile de bir araya gelen Bayraktar ardından sırasıyla Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodrguez, İran Petrol Bakanı Javad Owji ile görüştü.