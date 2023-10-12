Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de toplumun en büyük sorunu açık ara ekonomi /12 Ekim 2023 12:20

Türkiye'de toplumun en büyük sorunu açık ara ekonomi

İpsos Ekonomi Dosyası’nın Eylül 2023 sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma verileirne göre, ekonomi Türkiye'nin en önemli sorunu olmaya devam etti. Katılımcıların yüzde 75'i enflasyonun artmasını beklerken Türkiye güven endeksi konusunda 29 ülkede yapılan araştırmada yüzde 32 ile sondan üç ülke arasında yer aldı.

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Ipsos Araştırma Şirketi, "2023 Eylül Tüketici Güven Endeksi, Dünyanin Endişeleri Araştırmaları"nın ile sadece Türkiye'yi kapsayan "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" araştırmasından elde edilen bulguları derledi. 

Verilere göre, küresel olarak enflasyona dair endişe seviyesinin artış gösterdiğini ortaya koydu. Türkiye’nin en önemli sorunu yüzde 86 ile ekonomi olurken enflasyonun yükselmeye devam edeceğini düşünenleri oranı ise yüzde 75 oldu. 




Türkiye, 29 ülkede yapılan araştırmada "güven endeksi" sıralamasında ise sondan üç ülke arasında yer aldı. Güven endeksi Türkiye'de yüzde 32.0, Arjantin'de 33.1 ve Macaristan'de 35.1 olarak kaydedildi. 



KATILIMCILARIN YÜZDE 78'İ EKONOMİDEN MEMNUN DEĞİL

Araştırma verilerine göre; Eylül 2023'te ekonomiden "memnun" olanların oranı yüzde 4, "ne iyi ne kötü" bulanların oranı yüzde 15, "kötü" bulanların oranı ise yüzde 78 oldu. 

Araştırma bulgularına göre ayrıca, katılımcıların yüzde 67'si döviz kurunun daha da artmasını bekliyor. Yüzde 9 kurun aynı kalmasını beklerken yüzde 13'ü düşmesini bekliyor. 
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