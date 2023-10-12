Yurt Dışından gelen telefonları engellemek için yeni adım

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bir yıl boyunca sinyal alınamayan telefonların IMEI havuzundan çıkarılarak kullanıma kapatılacak.





Yayımlanan karardan önce bu süre 7 yıldı.





Yönetmelik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.





Peki IMEI havuzundan çıkarma işleminin 1 yıla düşmesi ne anlama geliyor?





IMEI KOPYALAMANIN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR





Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre IMEI süresinde yapılan değişikliğin amacı, yurtdışından getirilen telefonlarda kullanılan IMEI kopyalama yönteminin önüne geçmek.





Aynı IMEI numarasına sahip birden fazla cihaz eş zamanlı kullanılması durumunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) cihazları algılayarak telefonları iletişime kapatıyor.







Ancak düşük maliyetle alınan bir telefondan alınan IMEI numarasının, yurtdışından kayıt dışı olarak getirilen bir diğer telefona kopyalanması ve düşük maliyetli telefonun tamamen kapalı tutulması ile BTK'nin kullandığı sistem aşılabiliyordu.





Böylece sinyal vermeyen cihazın IMEI numarası 7 yıl süreyle iptal edilmiyor ve yeni cihaz kullanılabiliyordu.





Yeni düzenleme ile sinyal süresinin 1 yıla indirilmesi ile IMEI kopyalamanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece yurtdışından getirilen telefonlar kayıt dışı olarak kullanılamayacak.





IMEI NEDİR?





Her cep telefonu, belli bir IMEI numarası ile üretilir. IMEI’de yer alan rakamlar ise başka herhangi bir telefonda olmayıp, eşsiz numaralara sahiptir. IMEI, International Mobile Equipment Identity’nin kısaltılmış halidir. Türkçesi ise “Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği” olarak adlandırılır. IMEI yalnızca cihaz ile ilgili bir kimlik olarak tanımlanabilir. Yani çift sim kartlı telefonun bir tanesi kullanılamayacak gibi bir durum söz konusu değildir.