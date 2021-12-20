Samanyolu Haber /Gündem / Ve 1 euro 20 TL oldu /20 Aralık 2021 16:30

Ve 1 euro 20 TL oldu

Türk Lirası tarihinde hiç bu kadar değersiz olmamıştı. 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 euro yeni bir rekor kırarak, 20 TL'ye yükseldi.

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Haftanın ilk işlem gününe rekorlar kırarak başlayan dolar, 17,77 TL’ye kadar tırmandı. Öğle saatlerinde euro 20 TL’ye yükseldi. Euro cuma günü kapanışta ise 18,48 TL üzerinde kalmıştı.

10 yıllık tahvil faizi de tırmanıyor. Türkiye’nin iki yıllık tahvil faizinde ilk kez yüzde 23 seviyesi görüldü.

5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primi ise 619 baz puan seviyesine çıktı. Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi yüzde 1’den fazla değer kaybederek, 2 bin 159 puana geriledi.
 
ERDOĞAN’DAN “FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK” MESAJI

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu farklı platformlarda, “Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, “Cuma gününden beri bir dedikodudur almış başını gidiyor. Pazartesi gününden itibaren ciddi manada finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış. Biz nasıl ayakta dimdik duracağız demiyor, pazartesiden itibaren bu tür sıkıntılar olacağından bahsediyor. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil. Biz dimdik ayaktayız.” demişti.
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