Wagner savaşçılarının Rusya'ya bağlılık yemini etmesi istenecek

Rusya’ya bağlılık yemininin “komutanların ve üst düzey liderlerin emirlerine kesinlikle uyma sözünü” içerdiği aktarıldı.





Prigojin, en son pazartesi akşamı, Wagner'e yakın gruplar tarafından sosyal medyada yayınlanan ve Afrika'da olduğunu iddia ettiği bir videoda yer aldı; çöl manzarasında, "Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyütmek ve Afrika'yı daha da özgürleştirmek" için çalıştığını söyledi.





Euronews'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova için savaşan bütün paralı askerlerin Rusya için bağlılık yemini etmesini kararlaştırdı.Putin, Wagner'in patronu Yevgeniy Prigojin'in düşen bir uçakta hayatını kaybettiğinin açıklanmasından ardından hemen yürürlüğe girmek üzere yeni bir kararnameye imza attı.Buna göre Wagner ve ülkedeki diğer paralı asker grupları için çalışanlarının 'Rus devletine bağlılık yemini' etmeleri zorunlu hale getirildi.Kremlin'in resmi internet sitesinde de paylaşılan kararname, ordu adına faaliyet gösteren ya da Rusya'yı Ukrayna'daki 'özel askeri operasyonunda' destekleyen herkesin Rusya'ya resmi bir bağlılık yemini etmesi gerektiği vurgulandı.Kararnamede, bağlılık yemini “Rusya’yı savunmanın manevi ve ahlaki temellerini oluşturma yolunda önemli bir adım” olarak tanımlandı.Rus yetkililer, 23 Ağustos Çarşamba akşamı ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile yine paralı asker grubunu önemli komutanlarını yer aldığı bilgisini paylaşmıştı.24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatan Prigojin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle geri adım atmıştı.Rus medyası bu hafta Prigojin ile bağlantılı olduğu belirtilen Sergei Surovikin'in Rusya'nın hava kuvvetleri komutanlığı görevinden alındığını bildirdi. Bir dönem Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarını yöneten Surovikin, Prigozj'in güçlerini geri çekilmeye çağıran bir video konuşması kaydettiği isyandan bu yana kamuoyunda görülmedi.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dün yaptığı açıklamada, Rus paralı asker grubu Wagner üyelerinin ülkesinde kalmaya devam edeceğini bildirdi.Belarus Cumhurbaşkanı, Wagner askerlerinin ne kadar süre ülkesinde kalacağı ve bundan sonraki hedefleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.