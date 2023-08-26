Ülkenin başkenti büyük patlamayla sarsıldı

Sözcü'de yer alan habere göre Ulusal basında yer alan haberlere göre Ordu Genel Komutanlığının yakınında henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli patlama oldu.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ordu Genel Komutanlığı ile Hartum Uluslararası Havalimanı’nın çevresinde büyük patlama sesinin duyulması, bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi yer alıyor.



HAVADAN SALDIRI İDDİASI



Şiddetli patlamanın, mühimmat ya da yakıt deposuna havadan saldırı sonucu meydana geldiği sanılıyor.



Sudan’da çatışan Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) patlamanın nedeni veya yol açtığı hasarla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.



Görgü tanıklarına göre, Hartum’un kuzeyindeki Bahri ile batısındaki Umdurman kentlerinde ordu ile HDK arasında çatışmalar yaşandı.



7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, dün yaptığı açıklamada, HDK’nin, Umdurman kentindeki Umbedda Mahallesi’nde gerçekleştirdiği “rastgele” bombardıman sonucu 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söylemişti.



HDK’nin Hartum’un güneyindeki Hammadab Mahallesi’ni de bombaladığını belirten Abdullah, “Ordu güçleri, HDK’nin Zırhlı Birlikler karargahına yönelik yeni bir saldırısını da bozguna uğrattı, 4 hafif zırhlı ve 25 muharebe aracını imha etti.” ifadesini kullanmıştı.



SUDAN’DA ÇATIŞMALAR



Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.



HDK’nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.



5. ayında olan, Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.



Birleşmiş Milletler, Sudan’daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.