Rusya: Ukrayna’nın dron ile Moskova'ya saldırı girişimi engellendi

Euronews'te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın 2 insansız hava aracıyla (İHA) başkent Moskova ve Ukrayna sınırındaki bir bölgeye saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece 03.00 sularında Ukrayna'nın Moskova ve sınır bölgesi yakınlarındaki tesislere dron ile "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.



Saldırının engellendiği aktarılan açıklamada, "İHA, Moskova bölgesinin İstra ilçesinde hava savunma sistemlerince imha edildi." ifadesi kullanıldı.



Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı girişiminde can kaybı ve hasar meydana gelmediğini, olay yerinde acil servislerin çalıştığını kaydetti.



Tass Haber Ajansının havacılık servislerine dayandırdığı haberlerde, başkent Moskova'daki Vnukovo, Şeremetyevo ve Domodedovo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarının geçici olarak durdurulduğu, daha sonra uçuşların normale döndüğü aktarıldı.



Rusya Savunma Bakanlığı, diğer Ukrayna İHA’sının ülkenin Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod bölgesindeki Chebekino kasabası üzerinde hava savunma sistemleri tarafından sabah 06:00'da imha edildiğini aktardı.



Ukrayna, son 6 gündür aralıksız başkent Moskova ve Kırım aralarında olmak üzere Rusya'nın farklı bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor. Kiev, söz konusu saldırıları üstlenmiyor.



Rusya'nın ise son dönemde Ukrayna'nın liman kenti Odesa'daki tahıl depolarına yönelik saldırılarılarının artırdığı görülüyor.