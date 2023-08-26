Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Ukrayna’nın dron ile Moskova'ya saldırı girişimi engellendi /26 Aðu 2023 17:55

Rusya: Ukrayna’nın dron ile Moskova'ya saldırı girişimi engellendi

Rusya, son 6 gündür Ukrayna tarafından dron saldırılarına maruz kaldığını belirtiyor.

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın 2 insansız hava aracıyla (İHA) başkent Moskova ve Ukrayna sınırındaki bir bölgeye saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece 03.00 sularında Ukrayna'nın Moskova ve sınır bölgesi yakınlarındaki tesislere dron ile "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırının engellendiği aktarılan açıklamada, "İHA, Moskova bölgesinin İstra ilçesinde hava savunma sistemlerince imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı girişiminde can kaybı ve hasar meydana gelmediğini, olay yerinde acil servislerin çalıştığını kaydetti.

Tass Haber Ajansının havacılık servislerine dayandırdığı haberlerde, başkent Moskova'daki Vnukovo, Şeremetyevo ve Domodedovo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarının geçici olarak durdurulduğu, daha sonra uçuşların normale döndüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, diğer Ukrayna İHA’sının ülkenin Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod bölgesindeki Chebekino kasabası üzerinde hava savunma sistemleri tarafından sabah 06:00'da imha edildiğini aktardı.

Ukrayna, son 6 gündür aralıksız başkent Moskova ve Kırım aralarında olmak üzere Rusya'nın farklı bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor. Kiev, söz konusu saldırıları üstlenmiyor.

Rusya'nın ise son dönemde Ukrayna'nın liman kenti Odesa'daki tahıl depolarına yönelik saldırılarılarının artırdığı görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya: Ukrayna’nın dron ile Moskova'ya saldırı girişimi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:04:32