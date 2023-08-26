Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri 961'inci haftada da gözaltına alındı /26 Ağustos 2023 17:41

Cumartesi Anneleri 961'inci haftada da gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 961. hafta eyleminde gözaltına alındı. İstiklal Caddesi her iki yönden de polis barikatları ile kapatılırken Cumartesi Anneleri ve hak savunucularının caddeye girişine izin verilmedi. Destek vermek için gelen kişilerden 25 kişi gözaltına alınarak, eylemde buluşması da engellendi.

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T24'te yer alan habere göre Cumartesi Anneleri/İnsanları, 961'inci hafta eylemlerinde yine polis tarafından engellenerek gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı, bu hafta da tanınmadı. İstiklal Caddesi'ni ablukaya alan polisler, gözaltı öncesinde anons yaptı ve eylemin Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını belirtti.

Cumartesi Anneleri/İnsanlarının önünü İstiklal Caddesi üzerinde kesen polis, gazetecilerin gözaltı işlemini görüntülemesini de engelledi. Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, adalet arayışlarının 961. haftasında da engelleniyor. Cumartesi Anneleri/İnsanları, 961. hafta eyleminde de Anayasa Mahkemesi çiğnenerek gözaltına alındı. Her iki yönünün de polis barikatları ile kapatıldığı İstiklal Caddesi’nde girişlere izin verilmiyor. Cumartesi Annelerine destek vermek için gelen kişilerden 25 kişi gözaltına alınarak, eylemde buluşması da engellendi.

Cumartesi Anneleri sosyal medya hesabında ''İstiklal Caddesi'nde yürümek de yasak. Cumartesi Anneleri buluşamasın diye cadde her iki yönden polis barikatları ile kapalı.'' notunu düştü.

Ayrıca ''Anayasal hakkımızı kullanmak isterken yine abluka, yine hukuksuzluk, yine Anayasa ihlali.'' ifadeleriyle bir video paylaştı.

''Cumartesi Anneleri 960'ncı hafta buluşmamızda tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 25 kişi gözaltına alındı.''

Cumartesi Anneleri: ''28 yılla sınanmış kararlılığımızla söylüyoruz: Tüm engellemeleriniz boşuna, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun ‘çiçeklerle donatacağımız bir mezar’ düşümüzden vazgeçmeyeceğiz.''
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