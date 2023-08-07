Washington’da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Olay Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.



Polisler olay yerine geldiklerinde iki erkekle bir kadının cansız bedenleriyle karşılaştı.



Yaralı iki kişini ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyuna henüz yansımış değil.



USA Today gazetesinin konuyla ilgili haberine göre yetkililer olaydan daha fazla kişinin yaralanmış olabileceğini belirtiyor.



Yetkililer ayrıca bu kişilerin de olayla ilgili bilgi vermesini istiyor.



Washington’da geçen ay Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda da dokuz kişi yaralanmıştı.