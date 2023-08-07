Çin, Alman otomobillerini tahtından indirdi

Dünyadaki elektrikli araçların yarısı Çin yapımı

Almanya'da durum böyleyken, dünyanın en büyük ve en önemli otomobil pazarı olan Çin, elektrikli araçlar konusundaki yükselişini sürdürüyor. Ülkede trafiğe katılan elektrikli araç sayısı giderek artarken bugün dünya genelinde mevcut olan elektrikli araçların yaklaşık yarısı, Çin yapımı.

Statü sembolü özelliğini de kaybediyor





Markası mı ürünün kendisi mi?





Hiçbir Alman üretici ilk 10'da değil

Dolayısıyla Çin'de bugün elektrikli araçların yüzde 80'inin yerli üretim olması şaşırtıcı değil. Ülkedeki en başarılı 10 elektrikli araç üreticisi arasında yer alan tek yabancı şirket, Tesla. Alman üreticiler ise ilk 10'da kendilerine yer dahi bulamıyor.

Çin: Otomotivde ihracat lideri

Söz konusu çalışmanın verilerine göre, Avrupalı üreticiler giderek artan biçimde Çinli üreticilerin baskısı altına giriyor. Avrupa'da araç satışları, uzun vadede, pandemi öncesi döneminde yüzde 15 daha altında seyredecek.