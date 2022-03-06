Samanyolu Haber /Dünya / Washington Post yazdı: ABD, Zelenski ve Ukrayna için hangi planları yaptı? /06 Mart 2022 10:35

Washington Post yazdı: ABD, Zelenski ve Ukrayna için hangi planları yaptı?

ABD’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna’da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını ileri sürdü.

SHABER3.COM

Washington Post'un ABD ve Avrupa’dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi.

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon’un, Rusya güçlerinin Kiev’i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.

"HER OLASILIK İÇİN ACİL DURUM PLANLAMASI YAPIYORUZ"
Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, “Zelenski'nin Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz” ifadesine yer verildi.

Zelenski’nin bu süreçte ABD’li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelenski'yi ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Washington Post yazdı: ABD, Zelenski ve Ukrayna için hangi... Sonraki Haber >>

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Bu nasıl ülkücülük

Bu nasıl ülkücülük

Sky News ekibi Rus saldırısının hedefi oldu!

Sky News ekibi Rus saldırısının hedefi oldu!

Kırmızı ışıkta geçen sürücüyü uyaran kişiye çekiçli saldırı

Kırmızı ışıkta geçen sürücüyü uyaran kişiye çekiçli saldırı

Şahan Gökbakar Habertürk editörü Çetiner Çetin ile dalga geçti

Şahan Gökbakar Habertürk editörü Çetiner Çetin ile dalga geçti

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:47:20