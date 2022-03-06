Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 10. gün de geride kaldı.







Ukrayna, Rusya’nın ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerindeki tahliye operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi, "Rus tarafı ateşkese bağlı kalmıyor" açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’daki milliyetçi grupların açılan insani yardım koridorlarından sivillerin çıkmasını engellediklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını kaydetti.





Ukrayna'nın Irpin kentinde ise sivillerin kaçışı sürüyor. İnsanlar, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna saldırısında 6 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:







Zelenski Ukrayna halkına seslendi

10.19: Dışişleri Bakanlığının aktardığına göre, Güney Kore, 'Rusya'nın Ukrayna işgaline etkili desteği' sebebiyle Belarus'a karşı ihracat kontrolleri uygulayacak.





10.17: Ukrayna Askeri Komutanlığı, işgalin başladığından bu yana 11 binden fazla rus askerinin öldürüldüğünü söyledi.





03.40: Zelenski Biden'la telefonda görüştü. İki lider Ukrayna'nın güvenliği ve maddi yardım konularının yanı sıra Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesi konularını görüştü.





01.30: Visa ve Mastercard Rusya operasyonlarını askıya aldı





Visa, Rusya operasyonlarının tamamını askıya alacağını duyurdu. Visa’nın kararına göre Rusya’da çıkarılan Visa kartları ile gerçekleştirilen işlemler Rusya dışında geçerli olmayacak ve Rusya dışındaki finansal kurumlar tarafından çıkarılan Visa kartları ile Rusya Federasyonu’nda işlem yapılamayacak.





Visa’nın hemen ardından Mastercard da Rusya operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Mastercard yetkililerinin açıklamasına göre bu, Rus bankaları tarafından verilen kartların, Mastercard sistemi tarafından desteklenmeyeceği ve Rusya dışında verilen Mastercard kartlarının Rusya’da çalışmayacağı anlamına geliyor.





00.30: Ukrayna: Son 24 saatte Rusya’ya ait 2 uçak ve 5 helikopter düşürüldü





Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkeye hava saldırısı gerçekleştiren 2 uçak düşürüldü. Açıklamaya göre uçaklardan atlayan pilotlardan 3'ü esir alındı, biri ölü ele geçirildi. Öte yandan Rusya ordusuna ait 5 helikopter ve bir insansız hava aracının da düşürüldüğü belirtildi.





00.50: Blinken, Ukrayna-Polonya sınırında mevkidaşı Kuleba ile görüştü





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.





Blinken, Twitter hesabından Kuleba ile gerçekleştirdiği Polonya-Ukrayna sınırındaki buluşmasından fotoğraflar paylaştı.





Ukrayna ile dayanışma göstermek için bölgede bulunan Blinken'in mevkidaşı Kuleba ile sınırda yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 45 dakika görüştüğü ve ikilinin, Kiev'e daha fazla silah yardımı ile Rusya üzerinde uluslararası baskıyı artırma konusunda konuştukları kaydedildi.





Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca Beyaz Saray'ın, Ukrayna'dan kaçanlara ve onları kabul eden ülkelere destek sağlamak için 2,75 milyar dolar bütçe ayırmaya hazırlandığını söyledi.







00.00: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi. Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.