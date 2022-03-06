Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski Ukraynalılara seslendi: Saldırıya geçin! /06 Mart 2022 10:21

Zelenski Ukraynalılara seslendi: Saldırıya geçin!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna halkına seslenerek, “Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin” dedi.

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Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenski Ukrayna halkına seslendi.

Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenski, “Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson'da olduğu gibi. Berdyansk'ta olduğu gibi. Melitopol'de olduğu gibi. Konotop'ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız” ifadelerini kullandı.

"8 YIL ÖNCE DONETSK’İ 8 YIL SONRA HARKOV’U KARŞILAŞTIRIN"
Zelenski, sözlerinin devamında Donbass halkına da seslenerek, “Donbass! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbass'ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna'nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk’i 8 yıl sonra Harkov’u karşılaştırın” şeklinde konuştu.
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