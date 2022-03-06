Tayyar 'rezillik' deyip partisini uyardı: Faturası ağır olur

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde partisine yönelik eleştirilerle sık sık gündeme geliyor.







Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Türkiye’nin bu ülkeden ayçiçek yağı ithalatı konusunda sorun yaşayacağı, peşi sıra da zam beklentisi oluşmuştu.





Tayyar da, fahiş fiyatlar üzerinden zincir marketlere tepki göstererek "Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur" dedi.





Tayyar, marketlerdeki ayçiçeği yağı üzerinden gelen tepkileri değerlendirerek partisine çözüm çağrısında bulundu.





'SİYASİ FATURASI AĞIR OLUR'

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur.







