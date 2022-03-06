Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Türkiye’nin ayçiçek yağını ithal ettiği Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını yükseltmeye başladı. Geçen yıl 60 lira civarında olan ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından önce 120 liradan satılan 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı tedarik sıkıntısı nedeniyle yükselişe geçti.













ÇOCUKLAR EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ





Rusya’nın son olarak ayçiçek yağı yüklü gemilere izin vermemesi nedeniyle Türkiye’nin yaklaşık bir aylık ayçiçek yağı stokunun kalması sonrası yağ fiyatları hızla artmaya başladı. Birçok markette 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 200 lirayı aşarken, marketlere akın eden halk zamlanmayan ayçiçek yağlarından almak için izdiham oluşturdu. İzdiham sırasında çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken birçok kişinin 5 litrelik 4’lü yağ tenekelerini kapıp kaçmaları kameralara yansıdı.