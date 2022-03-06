Samanyolu Haber /Gündem / Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı /06 Mart 2022 00:06

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Akaryakıt fiyatları gibi ayçiçek yağındaki artış da durdurulamıyor. Rusya’nın ayçiçek yağı yüklü gemilere izin vermemesi sonrası yükselmeye başlayan fiyatlar nedeniyle halk marketlere akın etti. Uygun fiyatlı yağlardan almak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

 Türkiye’nin ayçiçek yağını ithal ettiği Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını yükseltmeye başladı. Geçen yıl 60 lira civarında olan ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından önce 120 liradan satılan 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı tedarik sıkıntısı nedeniyle yükselişe geçti.



ÇOCUKLAR EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Rusya’nın son olarak ayçiçek yağı yüklü gemilere izin vermemesi nedeniyle Türkiye’nin yaklaşık bir aylık ayçiçek yağı stokunun kalması sonrası yağ fiyatları hızla artmaya başladı. Birçok markette 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 200 lirayı aşarken, marketlere akın eden halk zamlanmayan ayçiçek yağlarından almak için izdiham oluşturdu. İzdiham sırasında çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken birçok kişinin 5 litrelik 4’lü yağ tenekelerini kapıp kaçmaları kameralara yansıdı.
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Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

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