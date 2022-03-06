Samanyolu Haber /Gündem / Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken yakalandı /06 Mart 2022 00:01

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken yakalandı

Rus yanlılığıyla tanınan Ukrayna milletvekili Nestor Sufriç, askeri pozisyonları fotoğrafladığı ve Rus güçlerine gönderdiği sırada suçüstü yakalandı.

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Rusya'nın  Ukrayna'ya yaptığı saldırının 10. gününe girilirken, Ukraynalı bir milletvekili casusluk yaparken yakalandı. 

Rusya yanlısı olarak da bilinen Nestor Sufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya’ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce çıktığı tartışma programlarında Rus yanlısı söylemleri nedeniyle gazeteciler tarafından darp edilen Nestor Sufriç, savaşta Rusya'ya yardım ederken yakalanarak gözaltına alındı. 

Ukrayna birliklerinin konuşlandırıldığı yerleri görüntülerken yakalanana Sufriç'in yanında 2 hafif makineli tüfek ve 3 tabanca bulunurken, üstünden çok sayıda telsiz ve telefon ile pasasportlar çıktığı belirtildi.
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