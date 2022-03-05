Rusya'ya petrol yaptırımları gündemde: Kremlin'den 'Ağır sonuçları olur' uyarısı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmelere ilişkin açıklamasında olası petrol yaptırımları konusunda uyardı. Peskov, Batı ülkelerinin Rusya petrolüne ambargo getirme planları hakkında "Rusya'ya petrol ambargosu küresel enerji piyasalarını sert bir şekilde vurabilir ve bunun ağır sonuçları olabilir" açıklaması yaptı.





'ENERJİ YAPTIRIMLARINI DİKKATLE İZLİYORUZ'

Peskov, enerji alanına dönük yaptırım hazırlıklarına ilişkin "Bu çok yakından izlediğimiz bir konu. Elbette bu durum uluslararası enerji piyasalarını önemli ölçüde değiştirebilir" dedi. Bazı ülkelerin ise Rusya'ya yönelik yaptırımları askıya alabileceğini belirten Peskov, "Dünya, Avrupa ve ABD’nin herhangi bir ülkeyi, özellikle Rusya kadar büyük bir ülkeyi izole edemeyecek kadar büyük, bu nedenle bunu 'tecrit' olarak değerlendirmiyoruz ve 'tecrit' demememiz gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.





Peskov, Batı ülkelerinde Rus vatandaşlarının mallarına el koyma örneklerinin de yaşandığını belirterek bunun "mülkiyetin kutsal hakkına saldırı" olarak nitelendirdi.





GAZPROM: AVRUPA'NIN GAZ TALEBİ KARŞILANMAYA DEVAM EDİYOR

Rusya'nın en büyük enerji şirketi Gazprom ise Avrupa'ya gaz tedarikinin "aynı seviyede" devam ettiğini açıkladı. Gazprom sözcüsü Sergei Kupriyanov, "Gazprom, Avrupalı ??tüketicilerin 5 Mart'taki 109,5 milyon metreküplük taleplerine ve rezervasyonlarına uygun olarak, Ukrayna topraklarından transit geçişle Rus gazını sağlamaya devam ediyor" açıklaması yaptı.





MOODY'S: AVRUPA'DA ENERJİ FİYATLARINDA ŞOK ETKİSİ YAŞANABİLİR

Batı ülkelerinin bir dizi yaptırım kararları kapsamında Rusya'ya petrol alanında da yaptırım kararı almaya hazırlandığı basına yansımıştı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de önceki gün yaptığı açıklamada, "Rusya'nın olası enerji yaptırımlarına vereceği misilleme yanıtın Avrupa'daki enerji fiyatlarında şok etkisi yaratabileceği" konusunda uyarmıştı. Moody's aynı zamanda "Ukrayna'nın borcunu ödeme kabiliyetinin zedelendiği" gerekçesiyle Ukrayna'nın kredi notunu "B3"ten "Caa2"ye düşürmüştü.