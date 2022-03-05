İstanbul Emniyetinde işkence: Öğrencilere tuvalet izni bile vermiyorlar

Öğrencilere getirilen 24 saatlik avukatla görüş yasağının sona erdiğini duyuran HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Vatan Emniyet Müdürlüğü’ndeki öğrencilerin tuvalete gönderilmediği ve bazı öğrencilerin pet şişelere tuvaletini yapmak zorunda kaldığını belirtti.



‘İŞKENCE DARP OLMAMIŞ AMA TUVALETE GÖNDERMEMİŞLER’



Konuyla ilgili İstanbul Barosu’nun bir rapor hazırlaması gerektiğini kaydeden Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘ Vatan Emniyet’te gözaltında olan öğrencilerle avukatlar görüştü. Fiziksel bir işkence, darp v.s olmamıs. Oncelikle onu soyluyorlar. Ama mulakata cagirma, baski ve korkutma var,dun aksam WC’e cikarmamislar uzun zaman. Pet siselere yapmis bazilari @istbarosu rapor hazırlamalı.’’ İfadelerini kullandı.

AV. ÇİĞDEM KOÇ: HERHANGİ BİR FİZİKSEL İŞKENCE YOK





24 saatlik görüş yasağının sona ermesinin ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne giden Avukat Çiğdem Koç, öğrencilerin herhangi bir fiziksel işkenceyle ilgili şikayetlerinin olmadığını ailelerinin endişelenmemesi istedi. Öğrencilerin tuvalet gitme ve yemek ile ilgili sorunları kendilerine aktardığına belirten Avukat Çiğdem Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.





‘‘Tuvalet ve yemek sorunu varmiş. Bir de sigara içmek isteyenlere izin verilmemiş. Ancak, avukat kısıtlaması devam ederken savcının gorusmek istemesi ve özel avukatlar görüs yapamazken CMK görevlendirmesi yapilmis olmasi ile ilgili @istbaroihm ne bilgi verdim.





Evet. Ailelerin içi o anlamda rahat olsun. Herhangi bir fiziksel işkence ile ilgili şikayet olmadı.’’