Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Emniyetinde işkence: Öğrencilere tuvalet izni bile vermiyorlar /05 Mart 2022 22:07

İstanbul Emniyetinde işkence: Öğrencilere tuvalet izni bile vermiyorlar

İstanbul merkezli 7 ilde cemaatin ‘güncel öğrenci yapılanması’ iftirasıyla gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 41 öğrenciye tuvalete gitmelerine izin verilmediği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Öğrencilere getirilen 24 saatlik avukatla görüş yasağının sona erdiğini duyuran HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Vatan Emniyet Müdürlüğü’ndeki öğrencilerin tuvalete gönderilmediği ve bazı öğrencilerin pet şişelere tuvaletini yapmak zorunda kaldığını belirtti.

‘İŞKENCE DARP OLMAMIŞ AMA TUVALETE GÖNDERMEMİŞLER’

Konuyla ilgili İstanbul Barosu’nun bir rapor hazırlaması gerektiğini kaydeden Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘ Vatan Emniyet’te gözaltında olan öğrencilerle avukatlar görüştü. Fiziksel bir işkence, darp v.s olmamıs. Oncelikle onu soyluyorlar. Ama mulakata cagirma, baski ve korkutma var,dun aksam WC’e cikarmamislar uzun zaman. Pet siselere yapmis bazilari @istbarosu rapor hazırlamalı.’’ İfadelerini kullandı.

AV. ÇİĞDEM KOÇ: HERHANGİ BİR FİZİKSEL İŞKENCE YOK

24 saatlik görüş yasağının sona ermesinin ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne giden Avukat Çiğdem Koç, öğrencilerin herhangi bir fiziksel işkenceyle ilgili şikayetlerinin olmadığını ailelerinin endişelenmemesi istedi. Öğrencilerin tuvalet gitme ve yemek ile ilgili sorunları kendilerine aktardığına belirten Avukat Çiğdem Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

‘‘Tuvalet ve yemek sorunu varmiş. Bir de sigara içmek isteyenlere izin verilmemiş. Ancak, avukat kısıtlaması devam ederken savcının gorusmek istemesi ve özel avukatlar görüs yapamazken CMK görevlendirmesi yapilmis olmasi ile ilgili @istbaroihm ne bilgi verdim.

Evet. Ailelerin içi o anlamda rahat olsun. Herhangi bir fiziksel işkence ile ilgili şikayet olmadı.’’
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul Emniyetinde işkence: Öğrencilere tuvalet izni... Sonraki Haber >>

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Bu nasıl ülkücülük

Bu nasıl ülkücülük

Sky News ekibi Rus saldırısının hedefi oldu!

Sky News ekibi Rus saldırısının hedefi oldu!

Kırmızı ışıkta geçen sürücüyü uyaran kişiye çekiçli saldırı

Kırmızı ışıkta geçen sürücüyü uyaran kişiye çekiçli saldırı

Şahan Gökbakar Habertürk editörü Çetiner Çetin ile dalga geçti

Şahan Gökbakar Habertürk editörü Çetiner Çetin ile dalga geçti

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Habertürk 'Dış Politika Koordinatörü' İngilizce konuşamadı, Ukraynalı'yı suçladı: İngilizcesi zayıf

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

"Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:37:36