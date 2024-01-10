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Gazetede yayınlanan Max Boot imzalı yazıda, "Bu yardım olmadan Kiev korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalabilir" deniliyor.





Gazeteye konuşan Washington'daki Avrupa Politika Analizi Merkezi genel müdürü Alina Polyakova da, ABD'nin Ukrayna için mali desteğinin sona ermesinin "felaket" olduğunu söyleyerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki zaferi, açıkçası ABD'nin küresel liderliğinin sonu olacak" ifadelerine yer verilmiş.





Daha önce ise Amerikalı ekonomist Richard Wolf, Dialogue Works YouTube kanalına verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki başarısızlığının sonuçlarından korktuğunu söylemişti.





Wolf, "Onların geleceği, yani Biden, Blinken, Jake Sullivan ve diğer üst düzey danışmanların geleceği artık söz konusu. Bunlar, olağanüstü bir dış politika başarısızlığıyla ilişkilendiriliyor. Geçmişte benzer başarısızlıklar, insanların itibarlarına ve siyasi geleceklerine mal oldu. Ve bence çok korkuyorlar ve aynı şeyin onların da başına gelmesi oldukça adil” dedi.





Uzmana göre Beyaz Saray, Rusya ile yaşanan çatışmada Ukrayna'ya güvendi ancak sonuçta tüm hesaplamaları ve varsayımları hatalı çıktı ve çatışmaların sonucu Biden yönetiminin görmek istediği gibi olmadı.





Wolf, Ukrayna'daki başarısızlığın yanı sıra Amerika'nın Hamas'la savaşta İsrail'e verdiği desteğin verdiği zararın Washington için ciddi sonuçlar doğuracağına inanıyor.





Batı medyası, ABD ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna çatışmasından yorulmaya başladığını ve Zelensky rejimine verilen desteğin zayıfladığını giderek daha fazla yazıyor.





Beyaz Saray'ın stratejik iletişim koordinatörü John Kirby, Rusya'nın özel operasyonunun başlangıcından bu yana ABD'nin Kiev'i desteklemek için ayrılan tüm fonların yüzde 96'sını harcadığını söyledi. Ona göre Kongre, ABD yönetiminin ek fon tahsisi talebini onaylamayı reddettiği için Washington Ukrayna'ya yardımın devamı konusunda herhangi bir garanti veremez.