Samanyolu Haber /Gündem / Kumar fetvası ile ilgili Hayrettin Karaman neden sessiz? /10 Ocak 2024 14:00

Kumar fetvası ile ilgili Hayrettin Karaman neden sessiz?

Gazeteci Cevheri Güven videosunda İktidarın Kumar Mafyasının gelirine çöktüğünü , İktidar bu şebekeyi yok etmek yerine, pay almak için çalışıyor ve herkes kendi çapında pay istiyor. Hatta bu ‘haram’ para için Hayrettin Karaman’dan fetva bile alınıyor.' iddiasını gündeme getirdi.

SHABER3.COM

Gazeteci Cevheri Güven, You Kanalında yayınladığı videoda iktidarın yasadışı kumar ağını çökertmek yerine, ‘çökmeyi’ tercih ettiğini anlatmıştı . 

Dönen paranın milyarlarca dolar olduğunu belirten Güven, suç şebekesinin ise MASAK’ın raporuyla ayrıntılı olarak ortaya çıkarıldığını belirtti. 

Cevheri Güven’in önemli açıklamalarından biri de İktidarın Kumardan elde edilen  ‘haram’ para için Hayrettin Karaman’dan fetva alınmasıydı.. 

Kumar parasından alınacak komisyonun Kıbrıs ve Afrika’nın İslamlaşması için harcanabileceğine dair bir fetvadan bahseden Güven'in açıklamaları ile ilgili Hayrettin Karaman hala bir açıklama yapladı. 

Sosyal Medya'dan konuyu gündeme getiren İlahiyatçı-Yazar Ahmet Kurucan,  Fetvayı verdiği iddia edilen Hayrettin Karaman'ın iddiaların ciddi olduğunu ve mutlaka cevap vermesi gerektiğini söyledi 


You Tube kanalında yeni bir video yayınlayan Kurucan , Hayrettin Karaman'ın ciddi iddialar karşısındaki sessizliğine dikkat çekti . 

Daha önceki yazıları, üniversite hocalığı 90'a yakın yaşına rağmen, gerçekten Hayrettin Karaman böyle bir fetvayı vermiş olabilir mi? sorusunu soran Kurucan  'İslam hukukuna adamış bir öğretmenin kumara evet dediğini düşünmek bile bana acı veriyor.' dedi




Hayrettin Karaman'ın fetvası ile ilgili 'Kumara ‘evet’ demiyor, ondan elde edilecek gelirin bir dava uğrunda kullanılmasına ‘evet’ diyor.” denile bileceğini 
söyleyen Kurucan gayri meşru vasıtalarla İslam dinini anlatmak ne zaman meşru hale geldi? Hani gayri meşru vasıtalarla hak ve hakikate hizmet edilmezdi? dedi. 

Hayrettin Karaman'ın iddialara mutlaka cevap vermesi gerektiğinin altını çizen Kurucan Böyle bir fetva gerçekten verilmiş midir? sorununu tekrar dile getirdi 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kumar fetvası ile ilgili Hayrettin Karaman neden sessiz? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:13