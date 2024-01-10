Kumar fetvası ile ilgili Hayrettin Karaman neden sessiz?





Dönen paranın milyarlarca dolar olduğunu belirten Güven, suç şebekesinin ise MASAK’ın raporuyla ayrıntılı olarak ortaya çıkarıldığını belirtti.





Cevheri Güven’in önemli açıklamalarından biri de İktidarın Kumardan elde edilen ‘haram’ para için Hayrettin Karaman’dan fetva alınmasıydı..





Kumar parasından alınacak komisyonun Kıbrıs ve Afrika’nın İslamlaşması için harcanabileceğine dair bir fetvadan bahseden Güven'in açıklamaları ile ilgili Hayrettin Karaman hala bir açıklama yapladı.





Sosyal Medya'dan konuyu gündeme getiren İlahiyatçı-Yazar Ahmet Kurucan, Fetvayı verdiği iddia edilen Hayrettin Karaman'ın iddiaların ciddi olduğunu ve mutlaka cevap vermesi gerektiğini söyledi









You Tube kanalında yeni bir video yayınlayan Kurucan , Hayrettin Karaman'ın ciddi iddialar karşısındaki sessizliğine dikkat çekti .





Daha önceki yazıları, üniversite hocalığı 90'a yakın yaşına rağmen, gerçekten Hayrettin Karaman böyle bir fetvayı vermiş olabilir mi? sorusunu soran Kurucan 'İslam hukukuna adamış bir öğretmenin kumara evet dediğini düşünmek bile bana acı veriyor.' dedi

















Hayrettin Karaman'ın fetvası ile ilgili 'Kumara ‘evet’ demiyor, ondan elde edilecek gelirin bir dava uğrunda kullanılmasına ‘evet’ diyor.” denile bileceğini söyleyen Kurucan gayri meşru vasıtalarla İslam dinini anlatmak ne zaman meşru hale geldi? Hani gayri meşru vasıtalarla hak ve hakikate hizmet edilmezdi? dedi.





Hayrettin Karaman'ın iddialara mutlaka cevap vermesi gerektiğinin altını çizen Kurucan Böyle bir fetva gerçekten verilmiş midir? sorununu tekrar dile getirdi













Gazeteci Cevheri Güven, You Kanalında yayınladığı videoda iktidarın yasadışı kumar ağını çökertmek yerine, ‘çökmeyi’ tercih ettiğini anlatmıştı .