Rusya karşıtı bildiriyi Türkiye imzalamadı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya ile Kuzey Kore arasında gelişen yakın işbirliği Batı bloğu ülkelerini rahatsız ediyor. Bu nedenle Washington’un talebiyle BM’ye Rusya’nın Kuzey Kore tutumuna karşı bildiri hazırlandı.







Bu toplantı öncesinde ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya, Kanada, Almanya dahil 47 ülkenin dışişleri bakanları, Rusya'nın Kuzey Kore'den temin ettiği ve Ukrayna'ya karşı balistik füze kullandığı iddiasıyla özel bir bildiri kabul etti. Reuters'in haberine göre 47 ülkenin imzaladığı ortak açıklamada, "Bu tür bir işbirliğinin Avrupa, Kore Yarımadası, Hint-Pasifik bölgesi ve daha geniş anlamda dünya için güvenlik açısından yaratacağı sonuçlardan derin endişe duyuyoruz" denildi.





Açıklamada, Rusya'nın 30 Aralık ve 2 Ocak'ta Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullandığı iddia edildi. Reuters, Kuzey Kore'nin nükleer silahları test ettiği 2006'dan sonra BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen yaptırımlara maruz kaldığını hatırlatıyor. Bu yaptırımlar özellikle Kuzey Kore ile silah ticaretini yasaklıyor.





Türkiye imzalamadı





ABD Dışişleri, bildiriye imza koyan ülkelerin listesini web sitesinden duyurdu. Türkiye ise bu bildiriye imza koymadı. Listede Türkiye, Macaristan, Slovakya dahil NATO üyesi bazı ülkeler bulunmuyor.

Kremlinden bu iddialar hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.





Riyad'da gizli toplantı





Benzer bir gelişme ise Riyad’da yaşandı. ABD ve müttefikleri Suudi Arabistan’da "Ukrayna'daki çatışmanın sonlandırılması" konusunda gizli bir toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.





Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna konusunda gizli bir toplantı yaptığını, ancak kendilerinin bundan haberinin olduğunu açıklamıştı.





Bloomberg ajansının haberine göre, ABD ve müttefikleri Aralık sonunda Riyad'da "Ukrayna'daki çatışmanın sonlandırılması" konusunda gizli bir toplantı gerçekleştirdi. Habere göre, toplatı sonunda ABD ve müttefikleri Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması dışında ortak bir mutabakata varamadı.





Gizli toplantıya ABD, İngiltere’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Kanada, Fransa ve Japonya'dan ulusal güvenlik danışmanlarının yanı sıra Hindisan, Suudi Arabistan ve Türkiye'den temsilciler katıldı. Rusya'nın toplantıya davet edilmediği, Çin, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise toplantı davetini reddettiği öğrenildi.