WhatsApp'ta telefon numarası paylaşmadan mesajlaşma dönemi

Kullanıcı adı özelliği, Android için 2.23.11.15 beta sürümünde tespit edildi ve WhatsApp kullanıcılarının hesaplarına eklenmiş benzersiz bir kullanıcı adı seçmelerini sağlıyor.







NTV'de yer alan habere göre, bu sayede kullanıcılar, gelecekte birbirlerini telefon numaralarıyla bulmak yerine, kullanıcı adlarıyla bulabilecekler. WhatsApp'ın rakibi Telegram'da olan bu özellik, telefon numarasını paylaşmak istemeyen kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor.







Android uygulamasının 2.23.11.19 sürümünü kullanan bazı beta test kullanıcıları da yeni bir ekran paylaşma özelliğini fark etti. Kullanıcılar, ekran paylaşma düğmesine bastıktan sonra onaylayıp, ekranlarının içeriğini görüntülü aramalarda paylaşmaya başlayabiliyorlar.







Özellik ayrıca ekran görüntülerine göre görüşmenin paylaşılan kısmını da kaydediyor. Bazı beta test kullanıcılarına sunulan diğer özellikler arasında, işletmelerin 24 saat sonra durumları arşivlemesine ve daha sonra bunları gelecekte yeniden paylaşmasına olanak tanıyan bir "durum arşivi" ayarı yer alıyor.







