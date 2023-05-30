Erdoğan'a 'evet' demek için şartları var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasının ardından gözler yeni cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Erdoğan kabinede yer alacak isimleri belirleme çalışmalarına başlarken ilk görüştüğü isimlerden biri Mehmet Şimşek oldu.







Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un Twitter hesabından açıkladığı takvime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü Saray'da planlanan yemin töreninin ardından yeni kabinesini açıklaması gerekiyor. Bu da Erdoğan'ın bu hafta kabinede yer alacak isimleri netleştireceği anlamına geliyor.





MEHMET ŞİMŞEK'İN OLUMLU YANIT VERDİĞİ BELİRTİLİYOR ANCAK...



Yeni kabinede en çok merak edilen, ekonomi yönetiminin başına kimin geleceği. Seçim kampanyalarından bu yana eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ikna etmeye çalışan Erdoğan'ın bu kez Şimşek'ten "olumlu yanıt" aldığı belirtiliyor. "Güçlü bir ekonomi yönetimi" kurmak isteyen Erdoğan, ekonomik krizin derin etkilerini bu şekilde kırabilmeyi hedefliyor. AKP çevrelerinde yerel seçimlere gidilirken ekonomide oluşacak olumlu havanın da seçimlere etki edeceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle enerji politikaları, yeni konut politikaları, tarım ve gıda stratejisi gibi konu başlıklarının ekonomi yönetimi ile birlikte ele alınacağı ifade ediliyor.





ERDOĞAN ŞİMŞEK'LE BİR KEZ DAHA GÖRÜŞEBİLİR

Erdoğan, seçim öncesi ilki 20 Mart tarihinde, ikincisi ise Nisan ayının ilk haftasında olmak üzere iki kez görüştüğü geldiği Şimşek ile 28 Mayıs seçimlerinin hemen ertesi günü, 29 Mayıs'ta Saray'da beşinci kez bir araya geldi. Şimşek, 20 Mart tarihli görüşme sonrası "Cumhurbaşkanımızla samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" yanıtını vererek siyasete dönmeyeceğini açıklamıştı.





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ŞİMŞEK'İN ŞARTI VAR

Ancak DW Türkçe'den Kıvanç El'in edindiği bilgiye göre eski bakanlardan Şimşek'in Erdoğan ile son görüşmesi "olumlu" ve "yapıcı" geçti. Ankara'da "görevden kaçmayacağı" belirtilen Şimşek'in ekonomide koordinasyon görevini istediği kaydediliyor. Bu makamın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı mı, yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı mı olacağı ise henüz bilinmiyor.





Erdoğan ve Şimşek arasında faiz politikasına ilişkin temel bir model farklılığı bulunuyor. Dolayısıyla Şimşek'in göreve gelmesi durumunda Erdoğan'ın uyguladığı düşük faiz politikasının devam ettirilip ettirilmeyeceğine kimin karar vereceği tartışma konusu. Şimşek'in bu konuda "karar verici" olmayı istediği ve süreçte Merkez Bankası'na sürekli müdahale edilmemesi ilkesini benimsediği belirtiliyor. Şimşek'in ekonomi politikalarından 180 derece geri dönüş olmasa da yabancı yatırımcılara güven verecek adımların daha hızlı ve kararlı atılmasını savunduğu da biliniyor. Şimşek'in ayrıca ekonomi bürokrasisinde bazı isimleri atamada da etkin olmayı istediği kaydediliyor.





Faiz ve Merkez Bankası'nın yapısına ilişkin fikir ayrılıkları nedeniyle hâlâ görev alma konusunda kesin karar vermediği belirtilen Şimşek'le Erdoğan'ın bir kez daha görüşebileceği kulislerde konuşuluyor.



