Samanyolu Haber /Dünya / Whatsapp'tan yeni özellik /14 Kasım 2022 18:37

Whatsapp'tan yeni özellik

Whatsapp'tan yapılan açıklamada 'Topluluklar' özelliğinin kullanıma sunulduğu duyuruldu.

SHABER3.COM

WhatsApp uygulamasında bugünden itibaren kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkânı tanıyan 'Topluluklar' özelliği kullanılabilecek.

WhatsApp’ın yeni Topluluklar özelliği sayesinde WhatsApp içinde alt grup sohbetlerine de sahip olan büyük topluluklar oluşturulabilecek ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular kolayca okunabilecek.

WhatsApp Topluluklar özelliği ile birlikte okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, artık birçok grubu tek bir çatı altında toplama fırsatına sahip olacak. Ayrıca Topluluklar özelliği ile kullanıcılar, topluluğa gönderilen duyurulardan kolayca haberdar olabilecek.

WhatsApp, Topluluklar ile birlikte platforma yenilikler de getirdiğini açıkladı. Yeni gelen özellikler kapsamında, tüm kullanıcılar çevrimiçi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkânı elde ediyor.

Meta'nın yaptığı açıklamaya göre, yeni gelen özellikler ile birlikte sohbet içi anketler düzenlemek mümkün olacak. Aynı şekilde, aynı 'Grup' veya 'Topluluk’ta bulunduğunuz kullanıcıların bir konu ile ilgili genel görüşünü öğrenme imkânı da sunulacak.

Son olarak daha geniş kitleleri bir araya getirmeyi hedefleyen WhatsApp, 32 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya ve 1024 kullanıcıya kadar grup oluşturmaya imkân tanıyacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Whatsapp'tan yeni özellik Sonraki Haber >>

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:42:10