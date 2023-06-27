Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş medyadan Bilal Erdoğan haberi sonrası Reuters kararı! /27 Haziran 2023 15:38

Yandaş medyadan Bilal Erdoğan haberi sonrası Reuters kararı!

İktidara yakın olarak bilinen ve bünyesinde Akşam, Star ve Güneş gazetelerin yer aldığı TürkMedya ile bünyesinde Yenişafak'ın yer aldığı Albayrak Medya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında çıkan haber nedeniyle Reuters ile sözleşmesini feshetti.

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Reuters, ABD ve İsveç’te yolsuzlukla mücadele yetkililerinin, bir Amerikan şirketinin İsveç’teki iştirakinin rüşvet planlarıyla ilgili olarak Bilal Erdoğan’ın da adının geçtiği bir şikayeti incelediğini öne sürmüştü. Dün yayınlanan ajansın özel haberine göre şirket, ürettiği bir alkolmetrenin Türkiye’de pazar hakimiyeti sağlamasına Bilal Erdoğan’ın yardımcı olması halinde, on milyonlarca dolar komisyon ödemeyi taahhüt etti.

Abonelikler iptal
Bu haberin ardından AKP’li yöneticiler peş peşe açıklamalar yaparak Reuters’ı ‘yalan haber yapmakla’ suçlarken; iddiaları da reddetti.

Hükümete yakın medya grupları da boş durmadı. TürkMedya ve Albayrak Medya, Reuters’la olan abonelik sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu. 

TürkMedya’nın bünyesinde Akşam, Güneş, Star gazetekeri ve 24 TV, 360 ve TV4 gibi televizyon kanalları var. Albayrak grubunsa Yeni Şafak gazetesi ve TVNET televizyonunu bünyesinde bulunduruyor.
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