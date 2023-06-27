Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç kararını verdi: FB'nin yeni teknik direktörü kim olacak? /27 Haziran 2023 15:49

Ali Koç kararını verdi: FB'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Jorge Jesus'la yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, uzun istişareler sonrası kararını verdi.

SHABER3.COM

Geçen sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, şampiyonluk hasretine Jorge Jesus da son veremezken kupa hasreti Portekizli hocayla bitti.

Halktv.com'da yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan sarı lacivertliler, 9 yıllık kupa hasretine son verirken Portekizli hocayla yollar ayrıldı.

BİRÇOK İSİM GÜNDEME GELDİ
Jesus'la yolların ayrılmasının ardından yeni hoca için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Volkan Demirel, Sergen Yalçın, Lucescu, Löw gibi isimler gündeme gelirken Ali Koç yaptığı açıklamayla camiayı bilen biriyle çalışmak istediklerini kaydetmişti.

"TÜRK OLACAK" DEDİ
Olağan Mali Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamayla, yeni hoca profilini çizen Başkan Ali Koç, "Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış ve bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak." sözleriyle Türk hocayla çalışacaklarını kaydetmişti.

SONA GELİNDİ
Bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör konusunda sona geldi.

Fenerbahçe'yi daha önce iki kez teknik direktör olarak çalıştıran, yıllarca yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmail Kartal'da karar kılındığı öğrenildi.

İsmail Kartal ve Abdullah Avcı arasında seçimini yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli takımın başında İsmail Kartal'ın olmasına karar verdi.

İLK MAÇ 27 TEMMUZ
İlk maçına 27 Temmuz'da UEFA Konferans Ligi'nde çıkacak olan Fenerbahçe'de takımın başında deneyimli teknik adam İsmail Kartal'ın olması bekleniyor.
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