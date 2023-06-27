Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı! /27 Haziran 2023 16:03

Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı!

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin sözleri sonrasında dün gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Yanardağ için savcılık tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Merdan Yanardağ tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü TELE1 kanalında Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Yanardağ, dünkü canlı yayın sırasında kanala polisin geldiğini belirtti ve yayının ardından gözaltına alındı. Gece gözaltına kalan Merdan Yanardağ, savcılığa ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne getirildi ve ardından ifadesi alındı. Savcılık Merdan Yanardağ'ı tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme'den Yanardağ için tutuklama kararı çıktı. 

Ne olmuştu?
Gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1'de yaptığı bir konuşmada "Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur" demişti.

Yanardağ, gelen tepkilerin ardından dünkü canlı yayında gözaltına alınmadan önce şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cımbızlanarak yok ben 'filozof, zeki, tecritin kaldırılması gerekiyor' demişim diye cımbızlanarak laf almışlar. Bu bölümleri çıkarınca sanki durduk yere Abdullah Öcalan programı yapılıyormuş gibi anlaşılıyor. 45-50 dakikalık programın 5-6 dakikasından ibaret o kısımlar. Tecrit kaldırılsın gibi kampanya başlattığımızı iddia ettiler. İnfaz yasasına dair söylediğim şeyler doğrudur. Terör örgütü lideri olmaktan yargılanmış birisi vardır, terör örgütü lideri dememek mümkün mü? Ancak her mahkumun hakkının olabileceğini söyledim. Hizbullahçılar da terör örgütü mensubu değil miydi? Onlara neden ayrı bir model, politika uygulayıp serbest kaldılar? İmralı'da tutulan kişiyle sürekli pazarlık yapılıyor ve Türkiye siyasetinde bunu kullanıyorlar. E ben de dedim bu tecriti kaldırın... Ev isteyenler AKP'liler değil miydi?"

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