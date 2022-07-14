Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazardan flaş iddia: CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım atanabilir /14 Temmuz 2022 13:41

Yandaş yazardan flaş iddia: CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım atanabilir

Havuz medyasından Sabah yazarı Mahmut Övür, Yargıtay tarafından hapis cezası onanan ve parti üyeliği düşürülen eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yerine kayyım atanabileceğini söyledi.

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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısının ilgili kısmında “Hukuken o görevi bırakması gereken Canan Kaftancıoğlu hâlâ il başkanlığına devam ediyor. Altında çakarlı arabasıyla görevinin başında... Bu gidişle kayyım atanırsa şaşırmam” ifadesini kullandı.

"İL BAŞKANLIĞI HESABI VAR"
Mahmut Övür yazısının devamında CHP İstanbul İl Başkanlığı hakkında şu görüşlerine yer verdi:

Gerekçe yargı kararını protesto etmek görünse de gerçek kimin il başkanı olacağına karar verilememesi. Müthiş bir kavga var. Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak, Özgür Özel, İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve İstanbul'da Battal İlgezdi'nin başını çektiği belediye başkanları gibi çok sayıda siyasi aktörün il başkanlığı hesabı var. Herkes kendi adayını atamak istiyor.

"GÖZ DİKENLERİN SAYISI AZ DEĞİL"
Oraya göz dikenlerin sayısı da hiç az değil. Yeni bir isim çıkar mı bilemem ama eskiler çok hevesli. İlk sırada o makamdan Ankara'ya giden ve yeniden güç toplamak için o makama dönmek isteyen Gürsel Tekin var. Eski milletvekilleri Çetin Soysal, Kadir Gökmen Öğüt ve Berhan Şimşek de sıraya girmiş durumda.
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