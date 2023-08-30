Samanyolu Haber /Politika / Yandaş yazardan Akşener iddiası: Yeni bir açıklamaya hazırlanıyor /30 Aðu 2023 11:33

Yandaş yazardan Akşener iddiası: Yeni bir açıklamaya hazırlanıyor

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yeni bir açıklama yapmaya hazırlandığını ileri sürdü.

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AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tüm partilere yerel seçimlere ayrı girme çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak bir yazı kaleme aldı.

Akşener'in yeni bir açıklama yapmaya hazırlandığını dile getiren Selvi, tarih olarak İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü olan 25 Ekim'i işaret etti:

"Afyon’daki açıklamalarında eksik bıraktığı bir halkayı tamamlayacak. 'Ne iktidar ne muhalefet, üçüncü yol' diyecek. Hani bir dönemler meşhurdu ya 'Ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu' misali. İYİ Parti’yi üçüncü yol olarak sunacak. (...)"
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