Samanyolu Haber /Gündem / 'Yargıda rüşvet çarkı' haberlerinin sansürlenmesine yapılan itirazlar tek cümleyle reddedildi /23 Ekim 2023 12:44

'Yargıda rüşvet çarkı' haberlerinin sansürlenmesine yapılan itirazlar tek cümleyle reddedildi

Yargıda rüşvet çarkını anlatan haberlere jet hızıyla içerikten çıkarma kararı verildi. Karara yapılan itirazlar tek cümleyle reddedildi.

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Gazeteci Timur Soykan’ın yargıda rüşvet çarkını anlattığı habere yönelik jet hızıyla içerikten çıkarma kararı verildi. Karara yapılan itiraz İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tek cümleyle reddedildi.

13 Ekim Cuma günü BirGün’ün “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” başlığı ile yayınladığı haber Türkiye’nin gündemini sarmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yazdığı ihbar dilekçesinde ismi geçen bir yargı mensubunun başvurusu üzerine haber hakkında, yayınlandığı gün ‘içerikten çıkarma’ kararı verilmişti.


BirGün ve Timur Soykan adına Avukat Ali Deniz Ceylan tarafından yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlandı.

Birgün’ün aktardığına göre, Gazete Duvar, Artı Gerçek ve Gazete Pencere tarafından yapılan itirazların da birleştirildiği kararda, ‘içerikten çıkarma’ kararının kaldırılmasına ilişkin talepler, “İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usül ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından itirazların ayrı ayrı reddine” ifadeleri ile reddedildi.
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