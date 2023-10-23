Samanyolu Haber /Gündem / İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze harekatı 3 ay sürebilir /23 Ekim 2023 12:40

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze harekatı 3 ay sürebilir

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki harekatın 3 ay sürebileceğini söyledi.

SHABER3.COM

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’deki harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu 

Gallant, “Bir ay, iki ay ya da üç ay sürebilir ama sonunda Hamas kalmayacak” dedi.

Hava kuvvetleri operasyon merkezinde konuşan Bakan Gallant, “Bu Gazze içindeki son harekatımız olacak çünkü sonrasında Hamas olmayacak” şeklinde konuştu.

İsrail ordusu üç yüz bin kadar yedeği yeniden askere aldı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara harekatı olarak değerlendirilen yeni aşamaya da “yakında” başlayacaklarını söyledi.

Ancak bu açıklamalara karşın İsrail’e dünya liderlerinin ziyaretleri sürüyor.

Bu hafta Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Fransa lideri Emmanuel Macron’un ziyaretleri bekleniyor
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