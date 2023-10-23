Samanyolu Haber /Gündem / AKP ile HEDEP arasında bir görüşme trafiği var mı? HEDEP'ten açıklama /23 Ekim 2023 12:24

AKP ile HEDEP arasında bir görüşme trafiği var mı? HEDEP'ten açıklama

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "AKP ile HEDEP arasında adı konmamış, resmi nitelik kazanmamış bir görüşme trafiğinden uzun zamandır söz ediliyor" iddiaları hakkında konuştu.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) yeni dönem siyasetine dair yaklaşımlarını anlattı. BirGün’e konuşan partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan iktidarla bir görüşme içerisinde olmadıklarını açıkladı. 

Bakırhan şu ifadeleri kullandı: 

“Seçim dâhil olmak üzere iktidarla hiçbir konuda bir görüşme durumumuz olmamıştır. Ancak kim olursa olsun ne istediğini ve beklediğini kamuoyu ile net bir şekilde paylaşmak kaydıyla ve çözümü mümkün kılacaksa her kesimle yeri gelince görüşebiliriz."

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, yaklaşan yerel seçimler öncesi HEDEP ile AKP'nin dolaylı yollarla dirsek temasında olduğunu iddia etmişti.
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