Samanyolu Haber /Gündem / İsrail’den Gazze’ye sınırlı kara operasyonu /23 Ekim 2023 12:00

İsrail’den Gazze’ye sınırlı kara operasyonu

Gazze'ye kara operasyonu hazırlıklarını sürdüren İsrail ordusunun dün gece sınırlı sayıda askerle karadan bölgeye girdiği bildirildi. Hamas'tan da konuyla ilgili açıklama geldi.

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İsrail ordusu, askerlerinin gece yarısı Gazze’ye karadan girerek Filistinli gruplara baskınlar düzenlediğini açıkladı.

Sınırlı sayıda askerin Gazze’de operasyon düzenlediğini duyuran İsrail, operasyonda Hamas’ın elindeki rehinelerin de arandığını bildirdi.

Hamas da yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Gazze’ye karadan sızdığını ve çıkan çatışmaların ardından üslerine döndüğünü belirtti. Filistinli yetkililerin çatışmalarda İsrail ordusuna ait tankların ve askeri araçların zarar gördüğünü kaydetti.
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