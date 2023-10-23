Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu ay 500 baz puan artıracağını ve yıl sonunda faiz oranının %40’a ulaşacağını öngördü. Banka ekonomistleri, güncellemenin artan jeopolitik riskler ve bu risklerin Türkiye’deki enflasyon ve ödemeler dengesi dinamikleri üzerindeki olası etkileri gözetilerek yapıldığını söyledi.





Kurum daha önce bu seviyeye 2024 yerel seçimleri sonrası ulaşılacağını tahmin ediyordu.





TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi kararını 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, TCMB’nin üst üste beşinci toplantıda da faizi artıracağı yönünde.