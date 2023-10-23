Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin’den iPhone üreticisi Foxconn’a soruşturma /23 Ekim 2023 11:52

Çin’den iPhone üreticisi Foxconn’a soruşturma

Çin devlet medyası, Apple tedarikçisi Foxconn’a yönelik vergi denetimleri yapıldığını ve arazi kullanımlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

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Çin, Apple'ın en önemli tedarikçilerinden Foxconn'un arazi kullanımı ve vergi ödemeleri üzerine inceleme başlattı.

Çin devlet medyasının dün bildirdiğine göre hükümet, Tayvan merkezli iPhone üreticisi Foxconn hakkında soruşturma başlattı. Global Times’ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre yetkililer, Çin’in iki eyaletindeki Foxconn işletmelerinde vergi incelemeleri yaptı.

ABD’li teknoloji devi Apple’ın en büyük iPhone üreticisi ve dünyanın en büyük işverenlerinden biri olan Foxconn soruşturma konusunda işbirliği yapacağını söyledi. Ayrıca Çin’in doğal kaynaklarla ilgili düzenleyici kurumu, Henan ve Hubei eyaletlerindeki Foxconn işletmelerinin arazi kullanımına ilişkin yerinde incelemeler de yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Dünya çapında faaliyet gösterdiğimiz her yerde yasalara uygunluk Hon Hai Technology Group’un (Foxconn) temel bir ilkesidir. İlgili iş ve işlemler konusunda aktif bir işbirliği içinde olacağız” denildi.



MİLYARDER BAŞKAN ADAYI

Foxconn’un kurucusu Terry Gou, Tayvan’da Ocak ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışıyor. Gou, kendisini Pekin’e düşman olarak görülen iktidardaki Demokratik İlerici Parti’ye (DPP) alternatif olarak konumlandırmış ancak adaylığını açıkladığında Çin’den korkmadığını söylemişti.

Gou, “Eğer Çin Komünist Partisi rejimi ‘Beni dinlemezsen Foxconn’daki mal varlığına el koyarım’ derse, ‘Evet, lütfen yap’ derim” sözleriyle Çin hükümetine meydan okumuştu.

Başkanlık yarışına gireceğini açıkladıktan sonra eylül ayında Foxconn’un yönetim kurulundaki görevinden istifa eden Gou, Foxconn’daki yüzde 12,5’lik hissesini koruyor.
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