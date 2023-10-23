Samanyolu Haber /Gündem / Arjantin seçimlerinde sürpriz sonuç /23 Ekim 2023 11:39

Arjantin seçimlerinde sürpriz sonuç

Arjantin seçimlerinde aşırı sağcı aday Milei ve solcu aday Massa ikinci turda yarışacak

SHABER3.COM

Arjantin’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin ilk sonuçlar aşırı sağcı aday Javier Milei ile solcu aday Sergio Massa’nın ikinci turda karşı karşıya geleceğini gösteriyor. 

İkinci tur seçimler Kasım ayında yapılacak. Seçimlerin ilk turda bitmesi için bir adayın yüzde 45’ten fazla oy alması gerekiyordu. İlk sonuçlara göre Massa oyların yüzde 36’sını alırken, Milei’nin oyları %30’un biraz üzerinde görünüyor.

Enflasyonun %140’a dayandığı Arjantin’de, Ekonomi Bakanı olan Massa’nın aldığı oy oranı, sürpriz olarak değerlendiriliyor. Dolarizasyonu savunan aşırı sağcı Javier Milei, seçim öncesi anketlerde önde görünüyordu. 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arjantin seçimlerinde sürpriz sonuç Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:04