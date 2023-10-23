Arjantin seçimlerinde sürpriz sonuç

Arjantin’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin ilk sonuçlar aşırı sağcı aday Javier Milei ile solcu aday Sergio Massa’nın ikinci turda karşı karşıya geleceğini gösteriyor.





İkinci tur seçimler Kasım ayında yapılacak. Seçimlerin ilk turda bitmesi için bir adayın yüzde 45’ten fazla oy alması gerekiyordu. İlk sonuçlara göre Massa oyların yüzde 36’sını alırken, Milei’nin oyları %30’un biraz üzerinde görünüyor.





Enflasyonun %140’a dayandığı Arjantin’de, Ekonomi Bakanı olan Massa’nın aldığı oy oranı, sürpriz olarak değerlendiriliyor. Dolarizasyonu savunan aşırı sağcı Javier Milei, seçim öncesi anketlerde önde görünüyordu.











