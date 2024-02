Yavaş: Altınok, üç yıldır verdiğimiz hizmeti seçim vaadi olarak sunuyor

"ALTINOK, ÜÇ YILDIR DAĞITTIĞIMIZ ŞEYİ İCRAAT OLARAK SUNUYOR"

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Başkent Kart vaadine değinen Yavaş, belediyenin Başkent Kart'ı 3 yıldır uygulamaya koyduğunu hatırlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, partisinin Elmadağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Elmadağ'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada, içinde insan olmayan hiçbir projeye bir kuruş para harcamadığını belirtti.Ankara'ya hizmet ederken, "nereden, ne kadar oy çıkmış" diye bakmadan herkese eşit hizmet verdiklerini vurgulayan Yavaş, belediyeciliğin, yol yapmak, asfalt dökmek olmadığını, insanların her türlü beşeri ihtiyacının da karşılanması gerektiğini ifade etti.Yavaş, Elmadağ'da 2 bin aileye ve bin çiftçiye destek olduklarını da bildirdi.Yavaş, "Üç yıldır dağıttığımız şeyi icraat olarak sunuyor. Biz birer kilo et veriyoruz, 'Ben but veriyorum' diye övünüyor. Faaliyet raporuna baktık, şubatta 2 kişiye, kasımda 11 kişiye vermiş. Biz Keçiören'de 50 bin aileye destek oluyoruz. Siz yönettiğiniz ilçede 50 bin kadar desteğe ihtiyacı olan aileyi bilmiyorsanız o zaman hiç bu konulardan bahsetmeyeceksiniz. Şu anda Türkiye'de hala doğal gaz dağıtan hiçbir belediye yok. Bizim gibi protein yardımı yapan hiçbir belediye yok. 918 köye internet götürmüş hiçbir belediye yok." açıklamasını yaptı.Seçimden önce vaatlerle geldiği Elmadağ'a şimdi icraat ile geldiğini ifade eden Yavaş, "Ankaralı bizi gördü. Hiç kimseyi ayırmadığımızı, insana dokunan, esnafa dokunan hizmetlerimizi gördü. Allah nasip ederse bu sefer tarihi rekorla kazanıyoruz, tarihi bir oy oranıyla." ifadelerini kullandı.