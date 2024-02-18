Samanyolu Haber /Politika / Bu kez de AKP'li Faruk çelik tehdit etti: Bize oy vermezseniz... /18 Şubat 2024 12:39

Bu kez de AKP'li Faruk çelik tehdit etti: Bize oy vermezseniz...

AKP'li Faruk Çelik, Erdoğan'ı örnek alıp seçmenleri tehdit etti: Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin, hizmetten mahrum olmayın AKP Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Kemalpaşa'da yaptığı konuşmasında, “Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayın” dedi.

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Artvin Kemalpaşa’da yerel seçim çalışmasını sürdüren Cumhur İttifakı’nda, AKP Milletvekili Faruk Çelik, tehditvari açıklamalarda bulundu.

Eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Artvin’in için oy isterken, Erdoğan’ın Hatay’daki sözlerini yineleyerek, “oy yoksa hizmet yok” mesajını verdi.

Çelik, şunları söyledi:

"İstikrarsızlık dünyada var. İstikrarsızlık bölgemizde var. Bizde de büyük siyasette istikrarsızlık var. Böyle darmaduman olmuş bir muhalefete ne olur belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız. Hizmetten mahrum olmak istemiyorsak, hizmet almak istiyorsak, parti kimliğinizi kenara koyun. Kemalpaşa’yı düşünün. Bakın sizin hizmetkarlarınız karşınızda. Hizmet etmek için can atan arkadaşlarınız olarak bunu bilin ve ona göre tedbirlerde bulunun."

Artvin’de 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 69 oy alırken, Kemalpaşa’da 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP yüzde 54 ile birinci parti olarak belediyeyi almıştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Hatay’da depremzede vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez! Hatay’a geldi mi?” demişti.

Partisinin Ordu’daki mitinginde de vatandaşlara ‘doğalgaz’ uyarısında bulunarak, “Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, kusura bakmayın, açık konuşuyorum, doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok!” ifadelerini sarf etmişti.
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