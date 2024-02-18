İran iki yeni yerli hava savunma sistemini tanıttı

Orta Doğu'da gerilim

İran, savaşı tetikleyen 7 Ekim'deki Hamas saldırısını övmüş, ancak herhangi bir dahli olduğu iddialarını reddetmişti.

Gazze'de beşinci ayına yaklaşan İsrail-Hamas savaşıyla birlikte bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde İran hava savunmasını güçlendirmeye öncelik veriyor.İran resmi haber ajansı IRNA, savunma bakanlığı tarafından inşa edilen Arman anti-balistik füze sistemi ve Azarakheş alçak irtifa hava savunma sisteminin bu sabah tanıtıldığını duyurdu.IRNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Muhammad-Rıza Aştiani, Arman füze sisteminin "orta menzile ve yüksek irtifaya sahip olduğunu, 180 kilometredeki hedefleri belirleyebildiğini ve 120 kilometrede onları vurup imha edebildiğini" açıkladı.Ajans, "aynı anda altı hedefe" saldırabilen Azarakheş savunma sisteminin ise birden fazla araç tipine monte edilebildiğini ve "hedefini tespit etmek ve izlemek için radar, elektro-optik sistem ve termal arayıcılar kullandığını" belirtti.Yeni silahların tanıtımı, Gazze'deki savaştan önce de amansız düşmanlar olan iki ülke İsrail ve İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.Ancak Gazze'deki savaş beşinci ayına girerken Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen'deki Tahran destekli militan gruplar Irak ve Suriye'de konuşlu Amerikan ve koalisyon birliklerine karşı giderek daha fazla saldırılar düzenlemeye başladı.Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir üsse 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıda üç Amerikan askeri personelinin ölmesi, Washington'un Suriye ve Irak'taki İran yanlısı hedeflere karşı kendi saldırılarını başlatmasına yol açtı.ABD, İngiltere ile birlikte, ayrıca Yemen'deki İran destekli Husilere karşı, grubun ticari gemilere yönelik ısrarlı saldırılarına karşılık olarak saldırılar düzenliyor.