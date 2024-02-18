Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Navalny'nin şüpheli ölümü ile ilgili sert açıklama /18 Şubat 2024 11:14

Biden'dan Navalny'nin şüpheli ölümü ile ilgili sert açıklama

ABD Başkanı Joe Biden Navalny'nin ölümünün ardından Rusya'yı cezalandırmak için ek adımlar "düşündüğünü" söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin hapishanede ölümünden Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu ve bunun sonuçları olabileceği konusunda uyardı.

Biden, Rus hapishane yetkililerinin Navalny'nin öldüğünü açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, ancak Nalvany'nin ölümünün Putin ve haydutlarının yaptığı bir şeyin sonucu olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullandı.

"Rus yetkililer kendi hikayelerini anlatacaklar" diyen Putin, "Ama şüpheniz olmasın. Şüpheniz olmasın: Navalny'nin ölümünden Putin sorumludur." dedi.

Biden ayrıca Navalny'nin ölümünün ardından Rusya'yı cezalandırmak için ek adımlar "düşündüğünü" söyledi.


Alexei Navalny nasıl Putin'in en sert muhalifi haline geldi?

Biden gazetecilere, Rusya'nın uzaya uydusavar teknoloji yerleştirmeyi düşünmesine rağmen, "Rusya'nın şu anda yaptığının Amerika halkına veya dünyanın herhangi bir yerine yönelik nükleer bir tehdit oluşturmadığını" söyledi. Rusya daha önce bu iddiayı reddetmişti.
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