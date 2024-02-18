Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'de Hastaneyi bastı: 100 kişiyi gözaltına aldı /18 Şubat 2024 11:05

İsrail Gazze'de Hastaneyi bastı: 100 kişiyi gözaltına aldı

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın, tesise sığınan hastalar, sağlık çalışanları ve yerlerinden edilmiş Filistinliler için endişe kaynağı oldu.

SHABER3.COM

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki bir hastaneye baskın düzenleyen İsrail ordusu, hava saldırılarıyla  Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

İsrail güçleri Hamas'a karşı açtığı savaşta Gazze'nin en büyük sağlık tesisi olan Nasır Hastanesi'ndeki operasyonda yeni tutuklamalar yapmaya devam ediyor.

Hastanede "militan avına çıktığını" belirten İsrail güçleri şimdiye kadar 100 şüpheliyi gözaltına aldığını, hastane yakınlarında silahlı kişileri öldürdüğünü ve hastane içinde silahlar bulduğunu açıkladı.

"İsrail hastaneyi askeri üsse dönüştürdü"

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın, tesise sığınan hastalar, sağlık çalışanları ve yerlerinden edilmiş Filistinliler için endişe kaynağı oldu.

Gazze Sağlık Bakanlığı hafta başında yaklaşık 10 bin kişinin hastaneye sığındığını, ancak birçoğunun saldırı beklentisiyle ya da İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle hastaneyi terk ettiğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kidra, İsrail askerlerini kastederek "İşgal güçleri, askeri üsse dönüştürdüğü Nasır Tıp Kompleksi'nde çok sayıda sağlık personelini gözaltına aldı" dedi.

Hamas da İsrail'in savaşçıları gizlenmek için tıbbi tesisleri kullandığı iddialarını reddetti. Serbest bırakılan en az iki İsrailli rehine ise Nasır Hastanesi'nde tutulduklarını söylemişti.

İsrail'in hava saldırıları sürüyor

Han Yunus'ta şiddetlenen kara operasyonunun yanı sıra, İsrail güçleri hava bombardımanlarını sürdürüyor.

Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'nde cuma gününden bu yana düzenlenen hava saldırılarında en az 83 kişinin öldüğünü, bunlardan birinin de cumartesi günü İsrail'in bir sonraki hedefi olarak açıkladığı Refah'ta meydana geldiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, İsrail jetlerinin çok sayıda militanı öldürdüğü belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail Gazze'de Hastaneyi bastı: 100 kişiyi gözaltına aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:11