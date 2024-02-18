İsrail Gazze'de Hastaneyi bastı: 100 kişiyi gözaltına aldı

"İsrail hastaneyi askeri üsse dönüştürdü"

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın, tesise sığınan hastalar, sağlık çalışanları ve yerlerinden edilmiş Filistinliler için endişe kaynağı oldu.

İsrail'in hava saldırıları sürüyor

Han Yunus'ta şiddetlenen kara operasyonunun yanı sıra, İsrail güçleri hava bombardımanlarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki bir hastaneye baskın düzenleyen İsrail ordusu, hava saldırılarıyla Gazze'yi vurmaya devam ediyor.İsrail güçleri Hamas'a karşı açtığı savaşta Gazze'nin en büyük sağlık tesisi olan Nasır Hastanesi'ndeki operasyonda yeni tutuklamalar yapmaya devam ediyor.Hastanede "militan avına çıktığını" belirten İsrail güçleri şimdiye kadar 100 şüpheliyi gözaltına aldığını, hastane yakınlarında silahlı kişileri öldürdüğünü ve hastane içinde silahlar bulduğunu açıkladı.Gazze Sağlık Bakanlığı hafta başında yaklaşık 10 bin kişinin hastaneye sığındığını, ancak birçoğunun saldırı beklentisiyle ya da İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle hastaneyi terk ettiğini açıkladı.Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kidra, İsrail askerlerini kastederek "İşgal güçleri, askeri üsse dönüştürdüğü Nasır Tıp Kompleksi'nde çok sayıda sağlık personelini gözaltına aldı" dedi.Hamas da İsrail'in savaşçıları gizlenmek için tıbbi tesisleri kullandığı iddialarını reddetti. Serbest bırakılan en az iki İsrailli rehine ise Nasır Hastanesi'nde tutulduklarını söylemişti.Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'nde cuma gününden bu yana düzenlenen hava saldırılarında en az 83 kişinin öldüğünü, bunlardan birinin de cumartesi günü İsrail'in bir sonraki hedefi olarak açıkladığı Refah'ta meydana geldiğini bildirdi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, İsrail jetlerinin çok sayıda militanı öldürdüğü belirtildi.